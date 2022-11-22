国家卫健委：不断提升方舱医院医疗能力和服务保障水平

人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就不折不扣落实疫情防控优化措施、全力抓好当前疫情处置工作举行发布会。

二十条措施提出要“加强医疗资源的建设”，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，为尽最大努力保障好新冠感染者的应收尽收、应治尽治，同时也保障好人民群众日常的医疗服务，在救治工作中、在配置资源中，始终秉承着统筹新冠感染者的救治和日常医疗服务保障工作，两者并行，要统筹好。

郭燕红介绍，按照九版诊疗方案的要求，对于新冠感染者实施分类救治，对于普通型、重症和有重症风险的感染者，要及时收入定点医院进行救治。还有一大部分是轻症，特别是无症状感染者，收治在方舱医院进行救治。方舱医院的设置，就能够尽最大可能的不影响日常医疗服务，能够保障其他医疗机构满足人民群众看病就医的刚性需求。

对于方舱医院的设置和管理，郭燕红介绍，一是要求各地要按照“平急结合”的原则，特别是要依托现有的一些大型场馆，比如会展中心、体育场馆，提前做好方舱医院的改造和准备，使得一旦有聚集性疫情，这些大型场馆能够很快转化成方舱医院使用，但平时它仍然维持着原有的功能。

二是提前布局，做好方舱医院相应的硬件准备、物资准备和人员准备。像硬件的准备，对这些大型场馆的改造中，要保证水、电、厕所、淋浴、通风等基础的硬件条件。另外，还要储备好床位单元、医用物资和一些必要的医疗设备，同时要备好医疗信息系统。最重要的是要备好医护力量，做好培训，一旦发生聚集性疫情，方舱医院启用，医护人员立即投入到方舱医院的救治工作中。

三是在管理中建立地方政府主导、指定医院托管的方舱医院管理体系，既要统筹做好医疗安全工作，又要保证方舱医院在生活保障和安全上能够实现对感染者周到的服务，全力保障好方舱医院的管理和运行。

“可能有一些方舱医院在环境各方面不尽如人意，也是说明各地在大规模疫情的时候，可能是仓促建成一些方舱医院。”郭燕红表示，国家卫生健康委已经下发文件，专门进行督促和要求，指导各地首先要做好准备，按照方舱医院管理规范的有关要求，做好方舱医院的设置准备，以及医务人员和管理的准备，不断提升方舱医院的医疗能力和服务保障水平。