中疾控：我国现有的防控措施仍能有效应对奥密克戎变异株

人民网北京7月21日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，现在针对奥密克戎变异株BA.4和BA.5亚分支有很多说法，它的传播力和致病力究竟如何？

对此，中国疾控中心病毒学首席专家董小平表示，BA.4、BA.5亚分支的传播力相较其他奥密克戎变异株略有增加，主要表现为国际上一些国家的研究发现病毒的较高的再生指数（R0）；一些国家和地区BA.4、BA.5亚分支已经成为流行的优势毒株；过去5周，在欧洲、北美出现了感染数量的增加。

“BA.4、BA.5亚分支的致病力总体上与其他奥密克戎变异株相似，但在老年人群中快速传播已经出现了重症病例，在欧洲12个国家近期的住院率和ICU使用率都有所增加。流行病学数学模型研究显示BA.4、BA.5亚分支引起的感染率和死亡率都将有所增高。”董小平说。

针对现有的防控措施是否有效的问题，董小平表示肯定。他说，虽然BA.4、BA.5亚分支的传播力有所增强，但仍然属于奥密克戎变异株，没有证据显示现有的NPI（非药物干预）措施将失效。换句话说，我国现有的防控措施仍能有效的应对。

那么，新冠病毒会永续不断地变异下去吗？对此，董小平表示，病毒变异，特别是RNA病毒的变异是病毒生存的基本特征，当病毒宿主（人群）通过自然感染、疫苗接种等对某种毒株产生了一定的群体免疫后，病毒就会通过变异，以部分突破存在的免疫屏障，从而得以繁殖，这也是许多病毒性传染病常常呈现出周期性发病增加的原因之一。新冠病毒的确是一种“聪明”“狡猾”的病毒，在短短的2年半内出现了多个变异株，形成了多个流行高峰。

“关于新冠病毒的变异，大部分学者认为将长期存在，奥密克戎变异株应该不会是最后一个变异株，因此对于新的变异株的监测，对于传播力、致病力和免疫逃逸力的影响，将是我们长期的关注重点。”董小平说。

现有的疫苗针对奥密克戎变异株是否仍旧有效？董小平说，我国自新冠疫情以来一直积极推动疫苗的研发和使用，不仅仅是针对奥密克戎变异株，在以往出现包括Alpha，Delta变异株时就已布置规划了相关研究，取得了重要的科学资料。在奥密克戎变异株出现以后，已经有多个团队、多条研发途径开展相应工作，取得了进展，但大规模的临床（III期）研究还需时间。更为重要的是，是否需要以新的突变株替代现有疫苗接种的类型、剂次、策略等等，还需要科学的评估。

董小平表示，大量的国际、国内的真实世界研究证实，现行批准使用的疫苗，无论哪种类型，对于奥密克戎变异株（BA.1, BA.2）引起的住院、肺炎、重症/危重症、死亡都具有良好的保护作用，加强接种可有效提高疫苗保护效率。虽然国内外一些体外研究发现BA.4和BA.5具有明显的免疫逃逸现象，体外的病毒的中和能力降低，但真实世界的疫苗保护效力是否出现显著降低还无具体数据。

“以往的Delta变异株和奥密克戎变异株（BA.1, BA.2）在体外研究时也呈现中和能力下降，但真实世界使用时仍显示出良好的住院、重症/危重症和死亡的保护能力，因此国内外专家认为现行的疫苗接种仍然有效，对于老年人群、具有基础病的人群疫苗接种，特别是加强针的接种仍然是最有效的预防措施。”董小平强调。