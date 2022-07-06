西安本轮疫情发现的奥密克戎BA.5变异株，有何新特点？

人民网北京7月6日电 （记者孙红丽）7月5日，西安市疾控中心副主任马超锋在西安市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会（第76场）上介绍，基因测序结果显示，阳性感染者此次感染的毒株均为奥密克戎变异株BA.5.2分支，本轮疫情的溯源工作目前仍在全力进行中。

目前国内各地疫情的流行株是什么？奥密克戎BA.5变异株有哪些新特点？这对我国新冠疫情防控有怎样的影响？

据中国疾控中心病毒病所研究员王文玲在6月28日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，今年2月份以来，我国流行的主要病毒株是奥密克戎BA.2亚分支系列。5月，国内从输入病例中首次检出BA.4和BA.5。目前国内各地疫情的流行株仍是奥密克戎BA.2亚分支系列。

王文玲还介绍，自2021年12月以来，新冠病毒奥密克戎变异株成为全球新冠肺炎疫情的主要流行毒株，引起全球2021年12月至2022年3月的流行高峰。随着奥密克戎变异株持续进化演变，世界卫生组织于2022年5月18日将6种奥密克戎变异株的亚分支列为“监测中的关切变异株进化分支”，包括BA，4、BA.5和BA.2的4种亚分支。

全球病毒基因共享数据库（GISAID）最新分析结果显示，目前位列前三位的奥密克戎亚分支是BA.5、BA.2和BA.4，且BA.5近期占比呈较快上升趋势。目前，BA.4和BA.5已成为南非、葡萄牙、英国、以色列等国的主要流行毒株；近期，法国、荷兰等欧洲多国和美国也出现BA.4和BA.5感染者增加的情况。有专家预测，今夏全球可能面临由BA.4或BA.5引起的新一波流行。

据央视新闻客户端消息，当地时间7月5日，根据美国疾控中心公布的数据，变异新冠病毒奥密克戎毒株BA.5亚型已经成为全美导致新冠肺炎的主要毒株。数据显示，BA.5亚型感染病例目前占全美新增新冠病毒感染病例的53.6%，而BA.4亚型感染病例占16.5%，两者合计约占新冠病毒感染病例总数的70%。

王文玲指出，从现有的初步研究结果来看，新冠病毒奥密克戎变异株BA.4和BA.5的传播力和免疫逃逸能力略有增强，防控难度将有所增加，我国外防输入压力增大。

马超锋表示，此次流行的奥密克戎变异株BA.5.2分支比其他流通的变异株，比如导致年初我国本土病例激增的BA.2传播速度更快，感染的病例CT值低，传染性强，此毒株已在全球引起新一轮的流行高峰。