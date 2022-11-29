中消协揭医美乱象：无资质从业者众多 夸大功效制造焦虑

人民网北京11月29日电 （记者孙红丽）当前医疗美容正逐步成为求美人士的热门选择。中消协今日发文提示，医美行业并非如其宣传那般美好，机构和从业者“鱼龙混杂”，消费风险和陷阱暗藏。广大消费者要理性看待医美需求，正确选择医美机构，审慎做出医美决策。

“从2015年到2020年，全国消协组织每年收到的医美行业投诉从483件增长到7233件，增长近14倍。”中消协称，根据相关投诉数据分析，当前医疗美容存在以下主要问题：部分医美机构证照不齐全，未取得医美经营许可或超范围经营；机构工作人员不具备执业资格，操作不规范；医疗产品渠道不明，部分医美机构使用假货、水货针剂以及山寨设备等；医美效果难以评估，服务质量与消费者预期仍有较大差距。

此外，当前医美行业的乱象和风险还包括无资质从业者众多、夸大功效制造焦虑、模糊定价违规收费、医疗美容安全堪忧、免费体验诱导消费等。

中消协指出，部分美容机构通过虚假广告、编造用户评价等形式夸大医美效果，欺骗、误导消费者。还有的通过“整容要趁早”等不良价值观的医美广告，传导输出网红、明星类的单一审美观，推崇过度人工塑造的“标准美人”，给普通人制造容貌焦虑，实现过度营销。

另外，医美机构场所内经常悬挂各种医美治疗前后对比图，夸大手术效果，只字不提手术风险，导致消费者只追求手术效果而忽视医疗手术风险。

一些美容机构以免费体验为由招揽客户，诱导消费者购买其产品和服务。消费者以为自己遇到了“馅饼”，殊不知已经掉入了商家的“陷阱”，并且常常因无法证实商家存在强制消费行为或欺诈行为，只能选择吃“哑巴亏”。

中消协提醒，当前医美市场的监管治理体系正在逐步完善，医美消费者的自我保护意识不足，也是其权利受到侵害的主要原因。中消协倡导消费者树立正确的审美观、消费观，不要盲从、跟风、攀比。同时要充分认识医美存在的不确定性和风险性，结合自身实际需要，谨慎选择、理性消费。