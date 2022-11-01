中消协发布消费投诉报告 点名“预订养老床位”骗老人钱等

人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）中消协近日发布“一老一小”消费领域投诉情况专题报告，其中老年人消费投诉方面，冒充医学专家兜售保健品、用保险产品冒充银行存款和“预订养老床位”骗取老年人钱财等被点名。

在老年人消费投诉中，健康类消费是一大热点。中消协提到，由于老年人身体各方面机能下降，容易受到疾病困扰，因此，老年消费群体普遍比较关注健康养生问题，这也就给一些不法商家可乘之机。

首先是冒充医学专家兜售保健品。一些电话推销人员抓住老年人病急乱投医的心理，冒充医学专家向患病老年人兜售“特效药”“救命药”等“神丹妙药”，而所谓“神丹妙药”实际并无治疗效果，仅为普通保健品。不仅骗取了老年人钱财，更耽误了治疗时间；其次是夸大养生保健服务效果诱导老年人大额充值和以“高科技”旗号兜售“低质”产品坑害老年人。

“在老年健康类消费领域，夸大养生保健服务效果、冒充医学专家、打‘科技牌’等各类不实宣传、违法营销、套路诈骗仍屡见不鲜。”对此，中消协提醒，老年消费者要切记不要轻易相信商家就各类保健产品、科技产品、养生服务的宣传功效，牢记保健品不是药物、不能替代药品，身体健康出现状况时要及时到正规医院就诊。在购买相关产品和服务前应当与家人子女进行沟通，必要时征求医生意见。

另外，老年人消费投诉热点还涉及休闲类、理财类、养老助老类、日常生活类。主要包括以“低价游”“免费游”为“幌子”向老年人推销商品，或变相“强制”消费，康养旅游服务夸大宣传承诺难兑现；用保险产品冒充银行存款，销售保险产品未履行充分告知义务或作出误导性宣传；“预订养老床位”骗取老年人钱财；利用网络向老年人推销“三无”商品，部分商家在直播间低价贩卖“翡翠”套路老年消费者，诱导“私下交易”暗设消费陷阱等。