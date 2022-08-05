中消协：中秋节前将对月饼过度包装情况进行消费监督

人民网北京8月5日电 （记者孙红丽）记者今日从中国消费者协会获悉，为进一步遏制月饼存在的过度包装现象，中国消费者协会与中国焙烤食品糖制品工业协会将在中秋节前联合对月饼过度包装情况进行消费监督，倡导月饼产品回归食品本身属性和简约适度包装的理念。

据悉，本次中消协和中焙糖协联合开展的消费监督工作，将按照强制性国家标准（GB23350-2021）《限制商品过度包装要求食品和化妆品》及其第1号修改单的要求，并兼顾过渡期“双标并行”对月饼的过度包装情况进行监督，包括对混装套装礼盒的监督。

中消协负责人表示，月饼消费人群多、季节性强，消费者对月饼的消费既是传统文化传承的需要，更是幸福生活的体现。食品是用来吃的，过度包装偏离了食品的本源，又增加了老百姓的负担，不符合“厉行节约、反对浪费”的社会风尚。

此次调查监督工作，旨在引导企业不应再耗时费力把心思花在精心包装的“面子”上，应该在提升产品品质、花样和口味等“里子”上用心思、下功夫、求突破。同时引导消费者在走亲访友时，自觉选择简约适度的包装产品，拒绝为过度包装买单。

中消协也呼吁社会各界对市场上销售的月饼产品进行监督。同时监督要依法客观公正，不得损害经营者的商业信誉等合法权益，对发现的违反强制性国家标准的问题线索，请发送至邮箱ccajdb@163.com。