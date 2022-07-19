“小天才”儿童平板涉黄涉暴被京津冀消协约谈

人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）据“北京消协”微信公众号消息，针对近期有消费者反映小天才T1儿童平板电脑应用商店下载的部分游戏、漫画等APP含有色情、血腥、暴力的内容，涉嫌诱发未成年人模仿违法犯罪行为的问题，7月18日，北京市消费者协会、天津市消费者协会、河北省消费者权益保护委员会（以下简称三地消协）联合约谈了广东小天才科技有限公司（以下简称小天才公司）。

三地消协通过查询小天才T1儿童平板电脑公示的“销售网点”得知，在京津冀地区其销售网点约计445个，其中北京市149个，天津市75个，河北省221个，由此推定涉事平板电脑在三地销售量较大，因此，为维护三地广大消费者合法权益，三地消协决定联合对小天才公司进行约谈。

约谈会上，三地消协秘书长分别就相关问题对小天才公司进行了询问，并向小天才公司发出《查询函》，要求其在7月28日前做出答复。

近期有媒体报道，小天才儿童平板电脑宣称为孩子精选优质内容，实际多款可下载APP内容少儿不宜。同时，“家长远程管控”成虚设。

对此，7月9日，小天才公司发布整改公告称，近期公司收到多起关于产品应用商店中第三方应用软件的投诉，其中涉及儿童平板中第三方应用软件含有不良内容，电话手表中第三方应用软件诱导消费等问题。针对用户反馈的第三方软件问题，公司采取了“针对反馈的问题应用立即进行下架处理，其中含有不良内容的应用软件永不上架”等五项整改措施。