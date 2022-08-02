中消协：上半年消费者投诉呈上升态势 涉及消费安全、买房置业等问题

人民网北京8月2日电 （记者孙红丽）中国消费者协会今日发布的2022年上半年全国消协组织受理投诉情况分析显示，2022年上半年，全国消协组织共受理消费者投诉551780件，同比增长5.71%，解决449786件，投诉解决率81.52%，为消费者挽回经济损失73863万元。其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉8456件，加倍赔偿金额215万元。接待消费者来访和咨询76.6万人次。

根据投诉性质，售后服务问题占33.84%，合同问题占26.67%，质量问题占20.28%，价格问题占4.17%，虚假宣传问题占4.12%，安全问题占2.65%，假冒问题占1.40%，人格尊严问题占1.06%，计量问题占0.73%，其他问题占5.08%。

根据2022年上半年商品大类投诉数据，日用商品类、家用电子电器类、服装鞋帽类、食品类和交通工具类投诉量居前五位。根据2022年上半年服务大类投诉数据，生活社会服务类、互联网服务类、教育培训服务类、文化娱乐体育服务类与电信服务类居于服务类投诉量前五位。

中国消费者协会表示，2022年上半年，消费者投诉总体呈上升态势，其中涉及消费安全问题，如食品安全、医美安全、预付安全等；买房置业消费问题，如商品房、物业服务等；公共服务问题，如电信服务、航空客运等；精神层面消费问题，如在线培训、网络游戏、宠物消费等。