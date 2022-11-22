本轮疫情为何居高不下？如何尽快控制疫情？国家疾控局回应

人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就不折不扣落实疫情防控优化措施、全力抓好当前疫情处置工作举行发布会。

近期疫情呈现3个特点

对于当前全国疫情形势，国家疾控局传防司二级巡视员胡翔表示，当前我国本土疫情形势仍然严峻复杂，部分地区的疫情扩散速度加快，防控难度不断加大。

胡翔介绍，近期疫情呈现以下特点：一是新增感染者数量持续增加。自11月1日以来，全国已经累计报告了25.3万例感染者，近一周平均每天报告2.22万例，较上一周增长了一倍。

二是疫情波及范围广、传播链复杂。多数省份疫情持续发生，多个省份的疫情传播范围广、传播链条多，有的省份面临三年来最严峻复杂的局面。

三是人口密集城市成为疫情防控的重点地区。像广州、重庆，由于人口规模大、人员流动性强、高校等重点场所集中、人员聚集性活动多，加剧了疫情传播扩散的风险和防控难度。

采取更为坚决、果断的措施攻坚

造成这波疫情居高不下的主要原因有哪些？胡翔指出，由于奥密克戎变异株的隐匿传播和传播力强的特点，增加了早期感染者快速识别和追踪管理的难度。像工厂、医院、学校、餐饮、娱乐场所等人员密集场所疫情的多点位加速传播，也容易造成流调溯源、隔离管控、医疗救治、社区防控等防控力量的不足和资源紧张，也增加了疫情防控和快速处置的难度。

针对当前的疫情形势，国家卫生健康委、国家疾控局已经派出工作组，督促指导地方将二十条优化措施落实到位，现场指导支持地方疫情处置和防控工作。

胡翔表示，下一步，将继续坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入，内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，坚持问题导向和系统观念，做到不动摇、不走样，采取更为坚决、果断的措施攻坚，尽快遏制住疫情扩散蔓延的势头。

胡翔还提醒，新冠肺炎是呼吸系统的疾病，新冠病毒主要通过呼吸道飞沫和密切接触等途径传播，因此，在日常生活和工作中，大家都应该遵守防疫的基本准则，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距离、清洁消毒等，做自己健康的第一责任人。