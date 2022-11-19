新华社评论员：坚持“三个坚定不移”不动摇

当前，疫情防控形势依然复杂严峻，新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，部分地区扩散蔓延加快，反弹风险加大。越是形势严峻复杂，越要保持战略定力，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

新冠肺炎疫情发生以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国因时因势优化完善防控措施，积极应对全球多轮疫情流行的冲击，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。实践充分证明，“三个坚定不移”是党中央科学研判国内外疫情形势对我国疫情防控工作提出的明确要求，是正确的、有效的，必须毫不动摇坚持。我们要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚持既定的防控策略和方针，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求。

生命重于泰山，人是最可宝贵的。在抗疫斗争中，正因为始终坚持人民至上、生命至上，人民群众生命安全和身体健康才得到了最大程度的保护。如果算总账，我们的防疫措施是最经济的、效果最好的。必须深刻认识到，我国是人口大国，脆弱人群数量多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足。一旦放松疫情防控，势必造成大规模人群感染，造成医疗资源挤兑，经济社会发展和人民群众生命安全、身体健康将受到严重影响。面对仍然严峻的防控形势，尽快遏制疫情扩散蔓延势头，才是真正对生命负责、对人民负责。同时，也要全力做好人民群众生产生活服务保障，切实满足疫情处置期间群众基本生活需求，保障看病就医等基本民生服务，解决好人民群众实际困难，以实实在在的工作成效暖人心、聚民心、强信心。

当前，疫情仍然在世界范围内持续流行，最终走向还存在很大不确定性，我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险。疫情防控正是吃劲的时候，外防输入、内防反弹工作决不能放松，决不能掉以轻心、麻痹大意。要密切跟踪和分析全球疫情走势，加强口岸卫生检疫，优化入境流程，构筑起应对境外疫情输入风险的坚固防线；要提升本土聚集性疫情应急处置能力，尽最大可能切断传染源、控制疫情波及范围，坚决防止疫情新燃点，确保疫情不出现反弹。

“动态清零”总方针符合国情、尊重科学、体现规律，完全必要、务实可行，而且效益明显，是我国抗疫斗争的宝贵经验，是现阶段疫情防控的最佳选择。我们要充分认识“动态清零”的科学性、正确性，进一步增强思想和行动自觉。“动态清零”的精髓，一是快速，二是精准。要适应病毒快速传播特点，切实落实“四早”要求，以快制快，集中力量打好重点地区疫情歼灭战，采取更为坚决、果断措施攻坚，尽快遏制疫情扩散蔓延，尽快恢复正常生产生活秩序。要坚持科学精准防控，落实好进一步优化防控工作的二十条措施，提高防疫工作的有效性，准确分析疫情风险，在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务、疫苗接种、服务保障企业和校园等疫情防控、滞留人员疏解等方面采取更为精准的举措，努力以最小的代价实现最大的防控效果。

把思想和行动统一到党中央决策部署上来，充分认识抗疫斗争的复杂性、艰巨性、反复性，保持清醒头脑，强化责任担当，抓实抓细疫情防控各项工作，我们就一定能打赢常态化疫情防控攻坚战、高效统筹疫情防控和经济社会发展。