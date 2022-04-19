“早”很关键！北京疾控：30%～50%癌症可通过消除危险因素来预防

人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）癌症，常常让人闻之色变，因为很多种癌症治疗手段少、效果差。也正是这个原因，今年4月15～21日全国肿瘤防治宣传周的主题是“癌症防治，早早行动”。

应对癌症，为何“早”？应该如何“早”呢？北京市疾控中心微信公众号今日发文提示，30%～50%的癌症可以通过消除或尽量减少接触危险因素来预防。采取行动以尽可能地降低癌症发生的可能性，是应对癌症威胁的最优解。

另外，早发现、早治疗，往往能取得事半功倍的效果。这就要求我们注意身体的微小变化，如大/小便习惯改变、反复的出血、身体的肿块、吞咽困难、持续的咳嗽或声音嘶哑等，及时就医。还要定期选择专业的医疗机构进行健康体检，积极完成每一项身体检查，及早发现身体的不良因素，尽早干预。

正常状况下，人体内细胞会随着机体需要而生长分裂形成新的细胞，变老或受损的细胞死亡后，就由这些新生细胞取代。当癌症发生时，细胞正常的生长和死亡过程被破坏了。因此，癌症也被称为是“细胞的疾病”。哪些因素会增加癌症的发生风险呢？

北京疾控部门指出，增加癌症患病风险的因素包括不可改变的遗传因素、和可改变的环境因素及生活方式因素。

环境因素包括各种致癌物质的接触，如电离辐射、紫外线、黄曲霉毒素、某些病毒或细菌引起的感染等，在生活中要远离和避免。生活方式因素是预防癌症的一个重点，因为约三分之一的癌症死亡源自于烟草使用、超重/肥胖、含酒精饮料消费、低膳食纤维摄入和缺乏身体活动。

所以，北京疾控部门提示，应当不使用烟草；保持健康的体重；健康饮食，保证充足的新鲜蔬菜和水果；经常进行身体活动；避免或减少含酒精饮料的消费。

“癌症并不等同于‘死刑判决’。早发现、早治疗，癌症也可以获得良好的治疗效果。”北京疾控部门提示，早期诊断，可以在癌症发展和扩散之前，尽早发现癌症。早期发现并获得有效治疗的癌症治疗效果更好、成本更低，长期生存率更高，生活质量也更好。但如果癌症在晚期才被诊断出来，此时的治疗通常效果欠佳。