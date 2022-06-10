新媒体时代，如何应对健康伪科普？国家卫健委回应

人民网北京6月10日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来健康教育工作进展与成效有关情况。

会上，有记者问，在新媒体时代，很多人通过互联网和短视频平台做健康科普的内容，受到很高关注。但是，一些自媒体健康科普水平参差不齐，其中包括伪科普和虚假信息，带来了一定危害。应该如何应对这种问题？如何更好地运用多种方式传播科学权威的健康知识？

对此，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示，这个问题一直备受关注，也是国家卫生健康委高度重视和一直致力推动解决的问题。有一些虚假的科普，也需要官方不断地辟谣，提供科学权威的信息。

米锋介绍，2020年2月，健康中国行动推进办公室组建了国家健康科普专家库。专家库来自健康教育、临床医学、公共卫生等30余个领域的1000多位专家成为首批成员，截至目前，全国所有的省份也都建立了自己省级健康科普专家库。这都是第一批，后续将根据情况不断地完善，也有一些更新机制，这些就是健康科普知识的“生产方”。

另外，近日国家卫生健康委、中宣部、中央网信办、广电总局等9部门一起出台了全媒体健康科普知识发布和传播机制的文件。文件明确了健康科普知识发布、传播、监管的主体以及相应的责任，这就是打通健康科普的“传播渠道”。有了“生产方”，再有好的“传播渠道”，就是为人民群众提供好的健康科普信息。

“通过专家库和机制的建设，就是要为群众提供更加科学、权威、专业的健康科普知识，就是要营造清朗的媒体健康科普环境，就是要联合媒体来增加健康知识传播频率，扩大传播的范围，从而能够将更多、更优质的健康知识送到千家万户。”米锋说。