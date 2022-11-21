关于核酸检测、风险区划定等，国务院联防联控机制印发相关方案

人民网北京11月21日电 （记者孙红丽）11月21日，为进一步指导各地各部门做好新冠肺炎疫情防控工作，国务院联防联控机制综合组制定并印发了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》。

《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》指出，没有发生疫情的地区，严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。

对于省会城市和千万级人口以上城市，疫情发生后，经流调研判，传播链不清、风险场所和风险人员多、风险人员流动性大，疫情存在扩散风险时，疫情所在区每日开展1次全员核酸检测，连续3次核酸检测无社会面感染者后，间隔3天再开展1次全员核酸检测，无社会面感染者可停止全员核酸检测。

对于一般城市，疫情发生后，经流调研判，传播链不清、风险场所和风险人员多、风险人员流动性大，疫情存在扩散风险时，疫情所在市的城区每日开展1次全员核酸检测，连续3次核酸检测无社会面感染者后，间隔3天再开展1次全员核酸检测，无社会面感染者可停止全员核酸检测。

《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》指出，一旦发生本土疫情，要尽早将病例和无症状感染者所在县（市、区、旗）精准划分为高风险区、低风险区两类风险区，统筹各方面力量，实施分类管理措施，根据疫情形势及时动态更新风险等级及管控措施，主动对外发布。

出现以下情形的确诊病例和无症状感染者，不纳入风险区域判定。1.集中隔离医学观察期间发现的确诊病例和无症状感染者，经调查评估无集中隔离点之外传播风险。2.居家隔离医学观察期间发现的确诊病例和无症状感染者，经调查评估无家庭外传播风险。3.高风险岗位从业人员严格闭环管理期间发现的确诊病例和无症状感染者，经调查评估无闭环外人员传播风险。4.出院（舱）后核酸检测阳性人员，经调查评估无传播风险。5.核酸检测Ct值≥35，且经甄别为既往感染的入境人员。

另外，《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》提到，居家隔离医学观察管理对象包括密切接触者中的特殊人群、解除集中隔离后的密切接触者和入境人员、高风险区外溢人员及其他经专业人员评估无法进行集中隔离医学观察的人员。

《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》提到，居家健康监测适用对象包括结束闭环作业的高风险岗位从业人员、新冠肺炎感染者出院（舱）人员及其他经专业人员评估需进行居家健康监测的人员。

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