多国出现不明原因儿童肝炎病例 北京疾控发布相关健康提示

人民网北京4月28日电 （记者孙红丽）根据WHO4月23日最新通报，截至4月21日，欧美已有12个国家至少169名儿童出现不明原因急性肝炎症状，其中英国病例最多，为114人。目前WHO、美国CDC、欧盟CDC均已明确排除这些病例是由常见的肝炎病毒（甲、乙、丙、丁、戊）引起，初步认为这些病例的病因可能与感染腺病毒有关，尤其是腺病毒-41型，但仍需进一步确定。

对此，北京市疾控中心微信公众号近日发文提示，腺病毒主要通过呼吸道、消化道和接触受污染的物体传播。当前北京市正处于新冠疫情防控关键时期，预防新冠病毒传播的措施也同样适用于腺病毒的预防。请市民朋友不要过度恐慌，正确认识“儿童不明原因急性肝炎”。“截至目前北京市未接到有符合WHO儿童不明原因急性肝炎病例定义的儿童病例报告。”

另外，16岁以下儿童如发现任何急性肝炎症状，如食欲减退、厌油腻、恶心、呕吐、纳差、肝区不适、尿黄和黄疸等症状，请及时就医。

北京疾控部门介绍，2022年1月1日至4月25日北京市累计报告病毒性肝炎228例，死亡1例。报告病例中甲型20例、乙型42例、丙型23例、丁型1例、戊型142例，无未分型肝炎病例报告。

腺病毒是一种常见的病原体，有90多种基因型可以引起人类感染。常引起呼吸道症状，但根据腺病毒型别不同，也会导致其他疾病，如胃肠炎、结膜炎和膀胱炎等。

北京市疾控中心呼吸道多病原监测系统的数据显示，北京市的腺病毒基因型分布主要为3、7、2、4、1、5、55、21、14、57型，目前尚未监测到基因41型腺病毒的流行。