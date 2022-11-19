科学精准有效防控疫情（优化防控二十条措施问答）

进一步优化防控工作的二十条措施发布以来，各地迅速贯彻落实，在风险区划定、核酸检测、人员流动等方面采取更为精准的措施。如何进一步提高疫情防控的科学性、精准性、有效性？国务院联防联控机制有关专家进行了解读。

问：二十条措施将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，为什么取消了中风险区的判定？

答：鉴于中风险区管控人员的数量比较大，后续阳性检出率比较低，为了尽可能地减少不必要的区域人员的管控，更加科学精准地进行疫情防控，二十条措施中取消了中风险区的判定，并且更加科学精准地判定高风险区，以单元、楼栋为单位进行判定。这样的优化调整，对各地的疫情处置工作提出了更高的标准，要求流调、风险研判更加精准高效，要把该管住的风险管住，该落实的落实到位，该取消的坚决取消。这也要求各地不断总结以往疫情处置的实践经验，探索性、创新性地做好疫情快速处置。

问：高风险区域内如何进行核酸检测？

答：关于核酸检测，要求在高风险区实施封控以后前3天进行，后续检测的频次可以根据前3次检测结果确定。在解除管理前的24小时内，要完成一次区域的全员核酸检测。在这个过程中，对于纳入封控的人员、存在没能及时转运的风险人员、抗原检测阳性的人员、混采阳性待复核的人员、行动不便的病人和高龄老人等，要实行上门采样，单采单检。

问：没有疫情的地区如何开展核酸检测？

答：没有发生疫情的地区，主要是严格落实对风险岗位、重点人员的核酸检测要求，做到应检尽检，确保高质量、符合频次要求的核酸检测，不得随意不检、漏检，也不能擅自扩大核酸检测范围。

问：发生疫情的地区如何开展核酸检测？

答：发生本土疫情后，要在流行病学调查基础上，根据疫情发生地区人口规模大小、感染来源是否明确、是否存在社区传播风险及传播链是否清晰等因素综合研判，根据风险大小，按照分级分类的原则，确定检测人群的范围、频次和先后顺序。

如果当地疫情仅有零星的感染者，传播链条清晰，在没有社区传播风险的时候，一般不按行政区域开展全员核酸检测；当疫情存在扩散风险时，疫情所在的区可以根据风险评估结果，每日开展一次全员核酸检测，连续3次核酸检测没有发现社会面感染者后，间隔3天再开展一次全员核酸检测，无社会面感染者可停止全员核酸检测。

感染者活动频繁、停留时间长的其他区，可基于流调研判，划定一定区域开展全员核酸检测。原则上每日开展一次全员核酸检测，连续3次核酸检测无社会面感染者，可以停止全员核酸检测。

问：对公共场所查验核酸检测证明有什么要求？

答：为有效防范疫情扩散蔓延，跨区域流动人员凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具，抵达目的地后要按照属地要求进行“落地检”，入住宾馆酒店和进入旅游景区人员需要查验健康码和72小时内核酸检测阴性证明。3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明。

问：如何缓解核酸检测的供需矛盾？

答：一要优化采样点的布局，对采样点实施网格化管理，覆盖辖区内的服务人群。二要向社会公布采样点的相关信息，也可以建立和完善电子地图，并及时更新，方便群众查询，并方便就近进行采样。三要合理安排采样时间，优化采样人员的班次。根据不同人群的需求，错峰提供采样服务。四要做好采样点供需情况的监测，密切关注群众检测的需求，针对人口密度较大、人流量比较高的社区和场所，通过增设采样点位、增加采样人员等方式，扩大采样服务的供给。

（本报记者 白剑峰整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 04 版）