心梗救治日：急诊科医生教你读懂心脏发出的求救信号

11月20日是我国心梗救治日。近些年，我国心梗的发病人数明显上升，急性心梗是院外导致死亡的最常见的心血管疾病，也是导致猝死的最常见的心血管急症。那么，什么是心梗？心梗发生前身体会发出哪些求救信号？哪些人是心梗的高危人群？又该如何预防心梗的发生呢？就此人民网记者采访了应急总医院急诊科主任医师缪国斌。

缪国斌介绍，心脏是人体最重要的脏器之一，负责泵出血液到全身的脏器和组织。如果把心脏比作是人体的发动机，那么供给心脏血液的冠状动脉就是发动机的油路。一旦冠状动脉出现闭塞，就会出现心肌梗死，简称心梗，一般指急性心肌梗死，是冠心病的一种急症。冠状动脉闭塞，祸起动脉壁上的粥样硬化斑块因寒冷、情绪激动、劳累等刺激而破裂脱落，加上血小板的黏附与聚结形成血凝块造成血栓。最终导致心肌缺血缺氧，使患者发生猝死。

“心梗发作时典型症状为胸骨后或心前区剧烈的压榨性疼痛，可向左肩、左上肢放射，并持续 15 分钟甚至半个小时以上。同时，常伴有大汗淋漓、烦躁不安、呕吐等症状，且有一种濒死的恐怖感。这些都是心脏发出的求救信号。”缪国斌说。

缪国斌提示，导致心梗的危险因素包括高龄、高血压、高血脂、糖尿病、肥胖、吸烟等。患有高血压、高血脂、糖尿病人群，重度肥胖人群，长期熬夜人群，过度吸烟人群，年龄过高人群均是心梗的高危人群。尽早发现、尽早诊断和尽早救治，是挽救心梗患者生命的关键，也是改善心梗患者长期生活质量和预后的基石。

防治心梗要关口前移，养成“护心”的好习惯。缪国斌建议，日常生活中要保持低盐、低糖、低热量饮食，适量补充鱼类、坚果、酸奶等，保证营养均衡，少吃油炸及胆固醇含量高的食物。早期干预高血压、高血脂、糖尿病，避免疾病对血管的进一步损害。戒烟限酒，规律生活，科学锻炼，定期体检，保持心情愉快，避免超负荷工作。（视频制作：实习生周怡廷）