成都龙泉驿区本轮疫情涉及传播链条共22个

中新网成都11月20日电 (记者 贺劭清)记者19日从成都市疫情防控工作新闻发布会获悉，成都龙泉驿区本轮疫情涉及传播链条共有22个，昨日成都大学、穗丰米店、三联水产市场、成都中医药大学针灸学院等链条新增了非管控病例，存在潜在传播风险，其余链条新发病例均在管控中。

截至19日，本轮疫情成都龙泉驿区共有阳性病例189例，较18日新增20例。成都龙泉驿区现有高风险区35个，临时管控区23个，在管密接4778人。

18日，成都龙泉驿区对龙泉、大面、十陵等9个重点街镇，开展扩面核酸筛查，共设置采样点853个、采样台1734个，组织采样人员1734人，累计采样120.8万人，共筛查出16例阳性病例；今日，成都龙泉驿区正继续开展重点区域扩面筛查，已采样101.4万人，已出结果10.3万人，结果均为阴性。

成都龙泉驿区副区长王旭涛表示，成都龙泉驿区已组织动员1.4万名社区工作者、物业服务人员、基层医务工作者、民警和志愿者下沉一线，在外围设置“一室八组九岗”，建立“五本台账”，全力提供专门服务。在物资保障方面，积极引导居民线上采购或社区代购，设置物资配送点和中转站，由专班专人配送到家，优先保障肉蛋奶、蔬菜等必要生活物资，目前全区生活物资供应有序，请市民朋友们放心。

在就医服务方面，成都龙泉驿区严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，设立临时医疗点，对有外出就医需求的，实行闭环管理，落实专人专车。经过排查，对60名独居老人、39名孕产妇、血透患者、精神病患者、行动不便以及166名其他特殊群体，落实“一对一”专门服务，提供用药就医、心理疏导、情绪安抚等服务。(完)