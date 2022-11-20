“二十条”发布十天，各地疫情防控调整了哪些举措？

中新网北京11月20日电(韦香惠)自11日进一步优化疫情防控二十条措施(以下称“二十条”措施)发布以来，各地针对核酸检测、人员管控等防控重点领域，陆续出台相关调整政策，进一步提高疫情防控的科学性、精准性、有效性。

多地调整48小时核酸要求

中新网注意到，全国多地核酸检测范围和阴性证明时效要求都已经发生变化。

15日，山东疾控发布消息，山东省对省外入鲁返鲁人员(包括出省旅游探亲返回人员)实行“落地检”和“5天3检”，取消了“须持有48小时内核酸检测阴性证明”的要求。

15日，河南洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部在答网友提问时表示，除进入各级机关、学校、事业单位及需摘卸口罩的公共服务场所需出示48小时核酸检测阴性证明外，进入其他公共场所和乘坐公共交通工具不再查验48小时核酸检测阴性证明，但要落实扫场所码、测体温、规范佩戴口罩等常态化防控措施。

据《福建晚报》15日报道，自13日起，福建省立医院、福建医大附属协和医院在内的多家医院进入院区需持72小时内核酸检测阴性证明和健康码绿码。此前要求为持24小时或48小时内核酸阴性证明和健康码绿码。

这里倡导婚宴“应办尽办”

“要减少因疫情给群众带来的不便”是优化疫情防控二十条措施发布以后，各地调整措施的重要方向之一。

在这方面，合肥的做法获得了不少网友好评。合肥市人民政府在14日发布消息称，婚宴应办尽办，这是新人的大事，也是全市的喜事，倡导婚事新办、喜事简办，不搞大操大办，响应“光盘行动”，把喜事办得更喜庆。

对此，有评论文章表示，从“停办”“缓办”，到“应办尽办”，这是疫情发生以来第一次在防疫措施中看到鼓励办婚宴的。文章称，这份暖心的背后不是随意和放松，而是一份对于防疫的底气。这是对国家优化防疫二十条最有力的回应。

合肥上述防控措施中也提到，桌数有多有少，但防疫措施一条都不能少。餐饮经营单位要安排人员督促顾客扫场所码，查验“两码”和48小时核酸检测报告，提醒顾客在公共区域活动时规范佩戴口罩。

部分地区高风险区数量有所增加

尽管核酸检测做出调整，但这并不意味着我国疫情防控措施就此放松。17日，国务院联防联控小组在卫健委新闻发布会上明确提出，既要持续整治层层加码，防止“一封了之”，又要反对不负责任的态度，防止“一放了之”。

刚刚过去的这个周末，根据当前疫情态势，北京、广州、济南等多地都发出倡议，倡导市民，让周末“静”下来。

此外，取消中风险地区后，各地结合疫情形势，对于高风险区的人员管控也采取了新的措施。

海南三亚于11日宣布取消了区域全员核酸检测，但根据海南省卫健委15日发布的新冠肺炎疫情防控二十条措施，除按照要求将风险区划分为“高、低”两类，且一般以单元、楼栋为单位进行划定外，海南省还规定在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，可适度扩大高风险区划定范围。

在重庆市，近期该市高风险区数量出现了大幅度增加。12日，重庆市政府副秘书长、市政府新闻发言人杨琳解释，这是在当前的形势下按照“二十条措施”要求和精神作出的优化调整。现在不再划中风险区，对于以前已经划了中风险区的，经过专家研判，有些调整为高风险区。

此外，广州提出大力推进方舱医院建设。据广州卫健委新闻发布会消息，截至17日12时，已建成交付方舱医院16个、床位3.9万张，仍有20个项目在建，全市共规划建设方舱医院和隔离板房床位逾24万张。(完)