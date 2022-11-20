国家卫健委：昨日新增本土“2204+22011”

11月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2267例。其中境外输入病例63例（广东21例，福建11例，江苏7例，北京5例，上海5例，陕西3例，天津2例，湖南2例，重庆2例，四川2例，辽宁1例，山东1例，云南1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（均在广东）；本土病例2204例（广东1157例，河南192例，重庆183例，四川156例，内蒙古99例，山西81例，北京69例，云南50例，江苏38例，陕西33例，山东20例，新疆20例，辽宁17例，黑龙江16例，浙江16例，福建11例，贵州11例，湖北8例，湖南8例，河北5例，上海4例，天津3例，海南3例，西藏2例，青海2例），含977例由无症状感染者转为确诊病例（广东876例，重庆27例，四川14例，陕西12例，山西10例，浙江9例，北京7例，黑龙江4例，湖南4例，内蒙古3例，河南2例，云南2例，新疆2例，辽宁1例，福建1例，山东1例，海南1例，青海1例）。新增死亡病例1例，为本土病例，在北京；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例1146例，其中境外输入病例43例，本土病例1103例（广东691例，重庆93例，内蒙古87例，北京69例，四川33例，湖南23例，山西20例，福建12例，山东12例，辽宁11例，河南11例，陕西11例，云南6例，青海6例，新疆6例，浙江3例，黑龙江2例，江苏2例，贵州2例，甘肃2例，河北1例），解除医学观察的密切接触者115844人，重症病例较前一日增加8例。

境外输入现有确诊病例627例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26836例，累计治愈出院病例26209例，无死亡病例。

截至11月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例20829例（其中重症病例95例），累计治愈出院病例260141例，累计死亡病例5227例，累计报告确诊病例286197例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者10002167人，尚在医学观察的密切接触者1105680人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22168例，其中境外输入157例，本土22011例（广东8381例，重庆4527例，河南1026例，新疆914例，内蒙古864例，甘肃817例，陕西750例，山西657例，北京552例，河北520例，青海496例，四川470例，山东341例，黑龙江285例，湖北241例，吉林184例，江苏147例，广西140例，湖南123例，天津122例，云南109例，宁夏56例，贵州55例，辽宁53例，浙江43例，安徽42例，上海35例，福建31例，江西14例，西藏9例，海南4例，兵团3例）。

当日解除医学观察的无症状感染者4554例，其中境外输入89例，本土4465例（内蒙古1096例，广东714例，河南592例，新疆446例，黑龙江374例，重庆304例，湖南132例，四川127例，青海114例，河北103例，山东100例，湖北79例，北京65例，云南46例，宁夏34例，山西30例，辽宁20例，福建20例，吉林12例，陕西11例，江西9例，江苏8例，安徽7例，贵州6例，西藏6例，天津5例，上海2例，浙江1例，广西1例，甘肃1例）；当日转为确诊病例980例（境外输入3例）；尚在医学观察的无症状感染者189669例（境外输入1053例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8596257例。其中，香港特别行政区448671例（出院95923例，死亡10586例），澳门特别行政区796例（出院789例，死亡6例），台湾地区8146790例（出院13742例，死亡13907例）。