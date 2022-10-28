直播预告：关爱“他”健康 专家教你远离“男”言之隐

10月28日是“世界男性健康日”，也是第23个“中国男性健康日”。近年来，男性健康问题越来越受到大家的关注和重视。那么，男性健康更易受哪些疾病的威胁？尿液与男人的健康到底有何关系？

10月28日10:00，北京中医药大学东直门医院男科主任王彬、广东省中医院珠海医院男科主任覃湛将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享男性健康的相关知识，让你远离“男”言之隐。

专家简介

王彬，北京中医药大学东直门医院男科主任，医学博士，主任医师，副教授，博士研究生导师，中华中医药学会男科分会青年委员会副主任委员等。

覃湛，广东省中医院珠海医院男科主任，医学博士，副主任医师，中华中医药学会男科分会首届青年委员会副主任委员、广东省针灸学会生殖泌尿男科专业委员会副主任委员等。

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