国家药监局：郁美净儿童霜等23批次化妆品不合规

人民网北京10月25日电 （记者孙红丽）国家药监局今日发布的《关于23批次不符合规定化妆品的通告》（以下简称《通告》）显示，立可雅黄金蜗牛嫩肤补水蚕丝面膜、郁美净儿童霜、BISUTANG碧素堂青萃芦荟爽肤水、韩熙防晒霜、浩鑫染发膏（亚麻褐色）、佰仕臣护发素、SUYER舒悦水润回生原浆、YATAI牙泰小苏打牙膏（冰爽薄荷）等23批次化妆品（含牙膏，下同）不符合规定。

根据《通告》，在2022年国家化妆品监督抽检工作中，经新疆维吾尔自治区药品检验研究院等单位检验，标示为广州即尚化妆品有限公司生产的立可雅黄金蜗牛嫩肤补水蚕丝面膜等23批次化妆品不符合规定。

记者注意到，此次通告的23批次不符合规定化妆品多为面膜、染发、防晒类产品，抽检发现的主要问题是菌落总数、成分比对项目不合格，部分批次检出含量超过规定限值的苯基甲基吡唑啉酮。

其中，标示为广州即尚化妆品有限公司生产的（标示批号：JS4100121）立可雅黄金蜗牛嫩肤补水蚕丝面膜被检出菌落总数不合格，检验结果为8500CFU/g。

标示为天津郁美净集团有限公司生产的（标示批号：BFJCAACGA）郁美净儿童霜被检出菌落总数不合格，检验结果为640000CFU/g。

标示为广州市浩鑫精细化工有限公司生产的（标示批号：GZ/2021/11/08-A）浩鑫染发膏（亚麻褐色）被检出成分比对不合格，检验结果为检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂：间氨基苯酚、2-甲基间苯二酚。

另外，标示为广州市九叶化妆品有限公司生产的（标示批号：2024120302）YATAI牙泰小苏打牙膏（冰爽薄荷）被检出菌落总数不合格，检验结果为160000CFU/g。

据了解，菌落总数是指示性微生物指标，指示产品生产或流通过程中受污染程度，间接反映出化妆品生产加工或流通储存环节卫生状况的优劣。《化妆品安全技术规范》（2015年版）规定眼部化妆品、口唇化妆品和儿童化妆品中菌落总数应≤500（CFU/g或CFU/ml），其他化妆品中菌落总数应≤1000（CFU/g或CFU/ml）。

国家药监局要求天津、河北、江苏、福建、广东省（市）药品监督管理部门对上述23批次不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业、境内责任人依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改；各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

附件：23批次不符合规定化妆品信息