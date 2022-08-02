直播预告：甲减有危害 重点早发现

甲状腺功能减退（简称甲减），是由于各种原因导致甲状腺激素产生不足或甲状腺激素的作用减弱，从而引起的全身性低代谢综合征。甲减好发于女性人群，近年来我国甲减患病率升高，这可能与近年生活方式改变有关，也可能与检查方法越来越简便易得，常规体检普及有关。

8月3日14:00，广东省人民医院内分泌科主任医师关海霞将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就甲状腺功能减退相关知识进行讲解。

专家介绍：

关海霞，广东省人民医院内分泌科主任医师、博士生导师。现任广东省人民医院大内科副主任兼内分泌科副主任。现任中华医学会内分泌学分会青委会副主委；中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会常委、青委会副主委等学术任职。

擅长：具有丰富的甲状腺、骨代谢、垂体、肾上腺、性腺疾病和糖尿病等内分泌代谢疾病诊治经验。

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