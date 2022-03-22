直播预告：耐药结核病的挑战与创新

为了践行大卫生大健康理念，全方位服务我国医学创新、技术推广和人才培养，弘扬道德医风，推动我国医药卫生事业改革发展，不断提高人民群众健康水平，助力健康中国行动落地，人民好医生客户端推出《主委来了》视频节目，邀请各个领域的主委，共话健康中国。

3月24日是第27届世界防治结核病日，当天上午10：00，首都医科大学附属北京胸科医院结核病临床医学中心主任、中华医学会结核病学分会主任委员唐神结教授将做客“人民好医生”客户端，为大众解读耐药结核病目前的挑战与创新。欢迎届时收看。

专家介绍：

唐神结，现任首都医科大学附属北京胸科医院，中国CDC结核病防治临床中心，北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病临床医学中心主任，结核病多学科诊疗中心主任，内科学（传染病学）教研室主任，北京市临床重点专科感染性疾病科建设项目负责人兼执行小组组长，二级教授，一级主任医师，医学博士，博士生导师。

从事结核病及呼吸系统疾病临床和基础方面的研究30余年，擅长于结核病的诊断与治疗，尤其对耐药难治性肺结核、结核性脑膜炎等的诊治具有较深造诣。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。