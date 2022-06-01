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直播预告：@考生们：你的“高考食谱”营养专家这样安排

2022年06月01日18:03 | 来源：人民网
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十年寒窗苦读日，只盼金榜题名时。受新冠肺炎疫情的影响，今年的高考尤为特殊。如何帮助考生做好个人防护，保障他们的身心健康，顺利完成考试，是家长和考生们当下最关心的事。为此，人民网健康生活频道和人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端联合推出“筑梦高考 健康护航”2022年高考“健康与防疫”系列访谈。

夏日鸣蝉，荷花新绽，2022年高考已经到了最后冲刺的时间。此时，不少考生易出现紧张、焦虑、失眠、腹泻、食欲下降等情况。如何科学合理地安排饮食、为考生保驾护航？浙江省人民医院营养科主任医师叶飒做客直播间，和大家分享高考期间的营养与健康问题。

专家简介：

叶飒，浙江省人民医院营养科主任，主任医师，硕士研究生导师，浙江省健康科普专家库第一批成员，浙江省医药卫生计划基金评审专家，浙江省临床营养专科联盟常务理事。2006年毕业于浙江大学医学院，从事临床营养工作20余年，擅长呼吸系统疾病及危重症、消化系统疾病、肿瘤、代谢性疾病（肥胖症、糖尿病、高血压、高脂血症等）等的临床营养治疗。

      如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。

(责编：乔业琼、高雷)

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