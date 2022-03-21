直播预告：阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者如何进行长期健康管理？

人生中有三分之一的时间是在睡眠中度过，睡眠质量的好坏也与健康有着密切的关系。多项研究证实睡眠呼吸暂停对心脑血管系统的危害，同时也可能导致神经调节功能失调、内分泌紊乱。如何避免睡眠呼吸障碍的危害发生？出现睡眠问题该如何进行健康管理？

3月21日16:00，清华大学附属北京清华长庚医院睡眠医学中心技术主管 张玉焕将做客“人民好医生”APP直播间，与大家分享阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的健康管理科普知识。欢迎届时收看。

专家简介

张玉焕，北京清华长庚医院睡眠医学中心技术主管，中国睡眠医师协会睡眠医学专业委员会秘书，中国医疗保健国际交流促进会睡眠分会委员。

擅长：睡眠相关疾病监测技术及呼吸机治疗管理

如何收看直播：

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