趁着年轻 别忘了给自己多存点钙

10月20日，是世界骨质疏松日，今年的主题是“巩固一生，‘赢’战骨折”。骨质疏松，顾名思义，是由于多种原因导致的骨密度和骨质量下降。它会造成骨脆性增加，是一种容易发生骨折的全身性骨病。

大多数人认为，骨质疏松是老年人该关心的事。其实不然，骨质疏松的预防应从儿童时期开始。如果能通过健康的生活方式，在年轻时获得尽可能高的峰值骨量，那么，到达成年期时的骨量越多，在老年时发生骨质疏松的可能性就越小。

生活中，你对骨质疏松还有哪些误会？今天，骨科医生就一次跟大家说清真相！

误区1：

喝骨头汤能预防骨质疏松

实验证明，牛奶中的钙含量远远高于骨头汤。同时，骨头汤里溶解了大量骨内的脂肪，不宜过多食用。

预防骨质疏松应注意饮食多样化，坚持喝牛奶，少吃高脂的食物。

误区2：

补钙等于治疗骨质疏松

骨质疏松是因骨代谢异常造成的。因此，治疗不应单纯地补钙，而需要综合治疗，提高骨量、增强骨强度和预防骨折。患者应当到正规医院进行诊断和治疗。

误区3：

骨松为老年人特有

人体骨骼中的矿物质含量在30岁左右达到最高峰值骨量。峰值骨量越高，发生骨质疏松的时间越晚、程度越轻。

如果年轻时忽视运动，沾染上不良嗜好，经常挑食或节食，易导致饮食中钙的摄入量减少，身体瘦弱，达不到理想的峰值骨量。因此，应及早预防骨质疏松，在年轻时获得理想的峰值骨量。

误区4：

老年人治骨松 为时已晚

很多老年人认为，骨质疏松症无法逆转，到老年时治疗已没有效果，为此放弃治疗。这种认识是错误的。从治疗的角度来看，治疗越早，效果越好。老年人一旦确诊为骨质疏松症，应及早治疗，减轻痛苦，提高生活质量。

误区5：

靠自我感觉 能发现骨松

多数人在前期对骨质疏松的症状感觉不明显。发现骨质疏松症不能靠自我感觉，不要等到腰背痛或发生骨折后再去诊治。高危人群应定期做骨密度检测，及时了解骨密度的变化情况。

误区6：

骨松是小病 无需小题大做

骨质疏松并不只是表现为腰酸腿痛，一旦发生骨质疏松性骨折，尤其是老年患者发生髋部骨折，会导致其长期卧床，死亡率很高。当感到有腰腿痛、胸闷等明显症状时，需及早去医院诊治。

误区7：

患骨松症 自己吃药就能治愈

对于已经确诊骨质疏松症的患者，应及早到正规医院，接受专科医生的综合治疗。

吃药只是治疗骨质疏松症的方法之一，即便吃药，也需在医生的指导下进行。

误区8：

防骨折 宜静不宜动

体育锻炼对防止出现骨质疏松具有积极作用。保持正常的骨密度和骨强度，需要不断地运动刺激，缺乏运动会造成骨量流失，不仅会加快骨质疏松的发展，还会影响关节灵活性，容易跌倒发生骨折。

误区9：

骨折手术后骨骼就正常了

发生骨折，往往意味着骨质疏松症已经十分严重。骨折手术只是针对局部病变的治疗方式，而全身骨骼发生骨折的风险并未得到改善。因此，患者不但要积极治疗骨折，还需要客观评价自己的骨骼健康程度，以便及时诊断和治疗骨质疏松症，防止骨折的再次发生。 文/宋纯理（北京大学第三医院）