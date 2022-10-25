国家卫健委：10月24日新增新冠肺炎本土确诊病例205例 本土无症状感染者875例

10月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例246例。其中境外输入病例41例（福建13例，广东12例，天津4例，四川4例，上海2例，北京1例，内蒙古1例，江苏1例，浙江1例，山东1例，云南1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（四川3例，福建2例，浙江1例，广东1例）；本土病例205例（山西70例，广东33例，内蒙古21例，北京18例，陕西17例，湖南11例，新疆9例，河南6例，四川4例，天津3例，浙江3例，安徽2例，云南2例，江苏1例，福建1例，山东1例，重庆1例，贵州1例，西藏1例），含12例由无症状感染者转为确诊病例（浙江3例，山西2例，广东2例，四川2例，陕西2例，内蒙古1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例376例，其中境外输入病例54例，本土病例322例（内蒙古75例，广东53例，山西32例，新疆27例，四川25例，重庆17例，云南15例，辽宁14例，北京13例，黑龙江11例，陕西8例，浙江7例，贵州7例，福建5例，湖南4例，天津2例，上海2例，西藏2例，江苏1例，安徽1例，河南1例），解除医学观察的密切接触者56475人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例592例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25470例，累计治愈出院病例24878例，无死亡病例。

截至10月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3654例（其中重症病例18例），累计治愈出院病例248949例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例257829例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7295391人，尚在医学观察的密切接触者468367人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1021例，其中境外输入146例，本土875例（新疆124例，内蒙古78例，湖南77例，山西76例，陕西69例，广东62例，四川57例，福建56例，天津36例，山东33例，青海32例，云南31例，湖北27例，上海19例，河南19例，江苏14例，安徽13例，重庆12例，甘肃12例，广西7例，河北5例，西藏5例，黑龙江4例，宁夏4例，浙江2例，江西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1043例，其中境外输入112例，本土931例（新疆292例，内蒙古207例，云南54例，四川53例，湖北38例，甘肃31例，安徽29例，山西25例，天津20例，河南20例，广东19例，重庆18例，江苏17例，上海16例，贵州16例，陕西16例，黑龙江12例，吉林11例，山东10例，辽宁7例，湖南7例，河北4例，广西3例，宁夏2例，北京1例，浙江1例，江西1例，海南1例）；当日转为确诊病例19例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者15096例（境外输入1070例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7907214例。其中，香港特别行政区429943例（出院89914例，死亡10333例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7476478例（出院13742例，死亡12385例）。