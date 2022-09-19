直播预告：不同类型缺牙如何修复？专家详解缺牙修复方案

很多老年人长期处于多数牙缺失甚至全口牙缺失的状态，有人认为自己年事已高，老掉牙是正常现象，不需要治疗，实际上这是错误的观念。如果牙齿缺失过多，不仅会减弱咀嚼功能，影响全身营养状况，还可能增加多种疾病的患病风险。

不同类型的缺牙应该怎样修复？对于患者的身体状况有何要求？9月20日10:00，“人民好医生”客户端邀请南京医科大学附属口腔医院汤春波主任医师做客演播室，为大家详细讲解缺牙后的修复方案。

专家介绍：

汤春波，南京医科大学附属口腔医院主任医师、教授、博士生导师、国际牙医师学院院士。兼任中华口腔医学会口腔种植专委会常委、江苏省口腔种植专委会等多个学术组织主任委员。

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