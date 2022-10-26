北京户籍居民人均期望寿命提至82.47岁

慢性非传染性疾病是影响北京居民健康的主要疾病。十年来，北京坚持以人民健康为中心，普及健康文明的生活方式，为人民群众提供全生命周期的健康服务。坚持开展中小学生营养宣传与干预，在全国率先颁布实施《北京市控制吸烟条例》，成人吸烟率由2014年的23.40%降至2021年的19.90%，持续开展生活饮用水和公共场所监测，全市户籍居民人均期望寿命提高到82.47岁……通过持续不断的努力，十年来，本市慢性非传染性疾病防控工作成效明显，老百姓的健康获得感正越来越强。

16区均成为市级慢性病综合防控示范区

北京市疾控中心副主任于建平介绍，通过多措并举，本市慢性非传染性疾病综合防控能力在不断提升。比如，大力开展慢性病综合防控示范区建设，不断健全政府主导、政策倡导、多部门协作和全社会参与的慢病防控机制，截至2018年底，本市全部16区均成为市级慢性病综合防控示范区，提前完成了《北京市防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》的目标。

通过积极倡导健康生活方式，全市各区均已启动全民健康生活方式行动，实现了全覆盖；从吃动两平衡到“三减三健”（减盐、减油、减糖、健康体重、健康骨骼、健康口腔）专项行动，行动内容更加丰富；结合主题日开展各类传统媒体与新媒体相结合的宣传活动，受众更加广泛。

本市坚持开展中小学生营养宣传与干预，2014年启动“营”在校园北京市平衡膳食校园健康促进行动，迄今已覆盖全市中小学校，逾233万人次参与，有效改善了北京市中小学生营养健康状况。

在控烟工作方面，自2015年6月1日，本市在全国率先颁布实施《北京市控制吸烟条例》以来，公共场所吸烟现象明显下降，成人吸烟率由2014年的23.40%降至2021年的19.90%，提前实现健康中国2030年目标要求；中小学生吸烟率由2013年的4.25%降至2019年的1.20%；医院、餐馆、酒吧等室内公共场所二手烟暴露率明显下降；人群戒烟成功率、尝试戒烟率均明显提升。

建立20余项健康危害因素监测系统

通过多点发力，本市全面开展健康影响因素监测与干预。于建平介绍，北京持续不断开展生活饮用水和公共场所监测，覆盖全市所有街乡和六大类1200余个公共场所，敏感获取饮用水和室内空气质量数据。构建了食品污染及有害因素监测网络，每年对谷类、蔬菜、肉类、婴幼儿配方等27类食品开展监测，为食品安全监管提供重要技术支持。学校健康影响因素监测与干预不断深入，学生人群中法定传染病和重点监测传染病发病率较十年前下降60%，儿童青少年总体近视率从57.30%降至56.10%，近一年到不安全场所游泳率由7.49%下降至1.90%。

医疗机构放射诊疗设备初检合格率在连年上升，稳定达到95%以上；放射性本底监测和食品中放射性监测为本市应急辐射监测建立基线数据库，筑牢全市放射安全屏障。此外，本市还开展了空气雾霾、生物样本、农村环境、重点职业病、职业健康素养提升等监测和干预项目。十年来，市区疾控中心共建立20余项健康危害因素监测系统，覆盖全市医疗机构、中小学校、游泳场馆、宾馆饭店等市民生活各个方面，为健康北京建设和人民群众健康安全保驾护航。

全市户籍居民人均期望寿命提高到82.47岁

十年来，北京市委、市政府高度重视人民健康，在科学监测、精准施策的基础上，持续推动《健康北京人——全民健康促进十年行动规划（2009-2018）》和《“健康北京2030”规划纲要》，全市户籍居民人均期望寿命从2012年81.35岁提高到2021年82.47岁；重大慢性病过早死亡率从2012年11.62%下降至2021年10.46%，达到国际先进水平；2020年全市户籍居民健康素养水平达到36.40%，较2012年的24.70%提升了47.00%，显著高于2021年全国25.40%的平均水平，位列全国之首，北京市居民健康水平实现了质的飞跃。