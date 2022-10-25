久坐族快动起来 小心血管被“栓”住

研究发现，每静坐一个小时，静脉血栓形成风险会增加10%；静坐90分钟，膝关节的血液循环降低50%……看到这些数据你还敢一直粘在椅子上吗？

每年的10月13日定为“世界血栓日”，以号召世界各地和不同组织团结起来，共同面对血栓这一沉默的杀手。今天，专家就来教大家预防血栓的好办法。

每年近千万人

受血栓困扰

如果道路堵塞，交通会瘫痪；如果血管堵塞，结果可能是致命的。据统计，每年全世界会有近1000万人发生静脉血栓栓塞症。在西方国家，每年死亡人数超过80万人，这一人数超过了艾滋病、前列腺癌、乳腺癌和高速公路意外事故导致死亡人数的总和。

而在全球范围内，每发生4例死亡，就会有1例与血栓相关。如此高的发病率和致死率愈发引起人们的关注。

“经济舱综合征”无处不在

在日常生活中，长时间静坐久卧不动极易引发血栓。以长途飞行为例，由于飞机的经济舱位狭窄拥挤，乘客无法移动双脚，造成小腿血流淤滞。

据悉，每静坐一个小时，静脉血栓形成风险会增加10%；静坐90分钟，膝关节的血液循环降低50%。再加上机舱内通风不良，空气干燥，乘客为了避免频繁去洗手间而减少喝水，人为造成了血液浓稠，这些更加剧了血栓发生的风险，这就是所谓的“经济舱综合征”。

其实，在生活节奏日益加快的今天，这一现象早已不局限于乘务舱内，上班“久坐族”同样面临“经济舱综合征”的风险。此外，女士在孕期及产后、口服避孕药、近期接受大的手术、卧床制动或受到创伤、造成骨折的病患以及高龄、肥胖、家族史等因素也更容易罹患此症。

多喝水勤起身

再忙也得动一动

“经济舱综合征”并不可怕，只要我们及时预防，适时活动，是可以将下肢深静脉血栓的发生扼杀在摇篮中的：

及时补充水分 长期处于空调环境中，首先最重要的就是补充水分，每小时最好补充200ml的水，避免血液黏稠。

经常运动脚部 每小时要做3-5分钟的脚部运动，包括脚尖、脚趾及膝盖运动，促进血液回流。

久坐记得定时起身 登上交通工具切勿只顾坐着和睡觉，应当定时起身活动，避免长时间对血管的压迫，促进下肢静脉回流。“久坐族”可以选择到茶水间喝杯水，既活动了腿部又补充了水分。

定期进行体检 除了血栓易发因素本身的预防，我们还要重视身体机能的状态，通过简单的血液化验和影像学检查，我们就可以及时发现或排除下肢深静脉血栓。

出现这些症状

当心血栓潜伏

如果腿上出现了以下症状，应当引起重视：

经常是从小腿开始的疼痛或者压痛。

外伤或久坐久卧后下肢、包括踝关节和足部的肿胀。

两腿的粗细不一样，相差较大。

腿部皮肤发红或者发生明显的变色，伴有发热等。

以上表现考虑可能是肢体发生静脉血栓栓塞症，尤其是上述症状后，出现呼吸困难、胸痛、咳血，可能发生更凶险的肺栓塞，一定要及时前往医院就诊，接受专业的诊断和治疗。

文/田晨阳 （北京积水潭医院）