戒掉坏习惯 给骨头“加把劲”

骨骼是人体的重要组成部分之一。我们的身体里有206块骨骼，大约占到体重的五分之一。它们通过关节相连，构成身体的支架，保护内脏器官，为肌肉提供附着点以利身体活动，还参与造血，储备钙、磷。

骨质疏松也被称为“静悄悄的疾病”。骨骼强度的变化常常在我们无法感知的时候就已经发生了！在骨质疏松早期，往往没有明显的外在表现，容易被人忽视。很多人在骨折发生之后，才惊觉自己已经存在骨质疏松的问题。

北京市疾病预防控制中心的专家介绍，生活中，我们的6个不良习惯会增加患骨质疏松的风险。快来自查！

吸烟、过量饮酒 吸烟会让髋部骨折的发生风险翻倍。过量饮酒也会增加骨折的风险。

过度减肥致体重指数过低 体重指数（kg/m2）=体重（kg）/身高2（m2）。如果小于18.5就属于体重过低，这也是一个重要的危险因素。

偏食引起营养不良 日常饮食如缺乏钙、蛋白质、新鲜蔬菜水果，将不利于骨骼健康。“营养不良”是老年人面临的主要问题，他们跌倒和骨折的风险更高，因此饮食要保证足够的钙和蛋白质摄入。

很少晒太阳、维生素D缺乏 在骨质疏松人群中，低维生素D水平的情况很常见，尤其是不常去户外活动的老年人。因此，要尽量保证每日有充足的阳光照射。

身体活动不足 缺乏身体活动会导致骨骼和肌肉的流失。不爱运动的人会更容易发生髋部骨折。加强体育锻炼，以抗阻力和有氧运动为主并长期坚持，将对骨骼有益。

经常跌倒 有跌倒倾向的人骨折的风险更高。老年人患骨质疏松的风险最高。除了坚持健康生活方式外，老年人还需要注意预防跌倒。老年人群可以参加一些改善平衡、协调能力和肌肉力量的运动，比如疾控系统多年来一直推广的毛巾操。此外，还应在专业机构进行骨骼健康评估，确保早发现、早诊断、早治疗，以获得更好的健康收益。