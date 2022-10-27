直播预告：生物制剂治疗银屑病的优势以及肥胖的影响与对策

近年来，人们对银屑病的发病机制有了更为深入和准确的认识。由于银屑病传统治疗的周期较长，效果不明显且复发频繁，银屑病患者往往受到身体和心理的双重负担。10月28日16:00，中日友好医院皮肤科主任医师张晓艳将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，为公众普及生物制剂治疗如何银屑病的相关知识。

嘉宾简介

张晓艳，主任医师，教授，博士生导师。中日友好医院皮肤科主任医师，海峡两岸医药卫生交流协会常务理事，中国老年学和老年医学学会理事，中国女医师协会皮肤科医师分会常委，主持国家自然科学基金等科研课题9项，发表论文90余篇SCI收录19篇，获学术奖励多项，培养博硕研究生35名，荣获“中国好医生”“德技双馨‘人民好医生’”“北京优秀中青年医师”“全国道德模范” 等荣誉。

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