直播预告：“银友”如何安然度夏？皮肤科专家来“支招”！

5月25日是全国护肤日，也是踏入初夏的时节。很多银屑病的患者在夏季往往会出现症状缓解，甚至可能出现“自愈”的现象。随着病痛的减轻，以为可以“放松”对皮肤的管理，殊不知一不小心就可能遭遇病情的复发。

5月25日19:00至20:00，“人民好医生”客户端将邀请到北京大学人民医院皮肤科主任张建中做客演播室，共同就“银屑病患者安然度夏”这一话题进行讲解，希望通过专家的科普宣讲，让更多的患者提升对银屑病的正确认知，同时了解包括生物制剂在内的标准化治疗手段，从而帮助患者保持病情稳定、减少复发。

专家介绍：

张建中，北京大学人民医院皮肤科主任, 中华医学会皮肤性病学分会第十三届主任委员，中国康复医学会皮肤性病学分会主任委员，亚洲皮肤科学会理事、国际特应性皮炎研究会理事，世界华人医师协会皮肤科医师协会副会长，中国医师协会皮肤性病学分会副会长，中国整形美容协会整形美容与再生医学分会副会长，中华医学会皮肤性病学分会特应性皮炎（湿疹）研究中心首席专家，毛发学组组长。获中华医学会奖、国际皮肤科联盟杰出贡献奖、国家科技进步二奖等多项，2018年获“国家名医”称号。

擅长：对特应性皮炎、银屑病、毛发病等有深入研究。

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