直播预告：养护心脏健康 构建美好生活

心脏健康是我们身体健康最重要的标准，如果心脏出现了健康问题，我们的生命就会受到威胁。因此，日常生活中养护心脏是十分重要的。

9月15日9：00至10：00，中国医学科学院阜外医院/国家心血管中心主任医师惠汝太将做客“健康大讲堂”，为公众普及养护心脏健康相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

惠汝太，博士，教授，主任医师。中国医学科学院阜外医院/国家心血管中心主任医师，北京协和医学院教授。中国分子心脏病杂志主编，中国航天防御研究院航天长峰股份有限公司独立董事。1999-2012中国医学科学院阜外医院副院长，科技部中-德分子医学研究室主任，教育部基因与临床重点实验室主任。

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