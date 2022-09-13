直播预告：全国爱牙日|牙龈出血要重视 早防早治是关键

牙龈出血、牙龈肿痛起脓包，很多人在日常生活中都有过类似经历，特别是疲劳、生活不规律时，就更容易出现牙龈出血的症状。有些人认为牙龈出血是因为缺乏某种维生素，甚至怀疑患上了血液病，其实并非完全如此。

9月14日15:00，北京大学口腔医院牙周科主任医师、中华口腔医学会牙周病学专业委员会委员徐莉将做客“人民好医生”客户端，和大家聊一聊牙龈出血和青少年患牙龈炎的相关知识。

专家介绍

徐莉，北京大学口腔医院 牙周科主任医师；中华口腔医学会牙周病学专业委员会委员。

专长：牙周病和种植体周围病的治疗设计及牙周手术治疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。