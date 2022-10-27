秋季必吃的三种高营养水果，错过太可惜

都说多吃水果对身体好，但是每个季节都有其对应更适合吃的水果，吃对了水果，身体更健康！那么秋天吃什么水果更好呢？

1.苹果：保护肠胃

临床上有研究发现，吃较多苹果的人得感冒的概率，比不吃或少吃苹果的人要低。

此外，苹果还有保护肠胃的功效。经过盛夏酷暑的消磨，人体肠胃功能往往处于较低水平。而苹果可促进胃酸分泌，增强消化功能。苹果的香味可以让人产生愉悦感，有增进食欲的作用。苹果含有一种可溶性的纤维物质果胶，果胶代谢产物是短链脂肪酸，能给大肠黏膜细胞供能，保护肠胃。

无糖尿病者一天可吃1-2个中等大小的苹果。患糖尿病者，在血糖平稳的前提下，一天可吃约半个苹果（150～200克左右）。

2.鲜枣：维生素含量很高

鲜枣维生素C含量高达243毫克/100克，差不多是苹果的60倍，梨和西瓜的40倍，桃的30倍，柠檬的10倍，猕猴桃的4倍。

上面的还只是平均数据，某些品种的冬枣维生素C含量最高甚至能达到500-600毫克/100克。而维生素C有很强的抗氧化、维护机体免疫力的作用。

吃鲜枣时注意，一定要慢慢地咀嚼着吃，要把外面的皮嚼碎嚼烂了再吃进去。否则，由于枣皮在胃肠道消化较慢，如果吃得太快，可能会引起胃肠道不适。

鲜枣的含糖量比较高，在食用量上，健康成人可以每天用手抓一小把，抓多少就吃多少。糖尿病患者慎吃。

3.石榴：对心血管有益

石榴是秋季的时令水果，酸甜多汁，它属于浆果的一种，含有丰富的膳食纤维。过去在欧洲，石榴被称为“天赐的圣果”。

石榴中含有丰富的鞣花单宁，经过人体肠道代谢后会衍生为尿石素。有研究发现，尿石素可提高肌肉的力量，延缓肌肉衰老。

石榴中的有机酸还有助于保护我们的心脏健康。研究发现，成人每天吃一个石榴，或200-300毫升石榴汁，可使心血管疾病的患病风险有所降低。

如果肠胃功能没有问题的话，吃石榴的时候可以把石榴籽咀嚼咽下。研究发现，石榴籽富含多酚类物质、多种维生素和有机酸，对健康有益。

当然，不必把整个石榴的籽都吃下，少量吃一些即可，以免影响肠道消化。如果担心籽太坚硬，可以购买软籽石榴，很容易就可以把籽嚼烂。

石榴含糖量不低，也不宜大量吃，普通健康成人一天最多吃上一个中等大小的石榴，健康老人和小孩子吃少一半即可。吃完石榴需立即漱口，防止石榴中的有机酸破坏牙齿。

文/于康（北京协和医院临床营养科 教授）