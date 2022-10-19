直播预告：专家谈骨骼健康

骨质疏松症严重影响着人体的健康状况与生活质量。由于骨质疏松早期症状不明显，且大众对于骨质疏松的危害认知率低，往往错过最佳防治阶段。

10月20日10:00，南京大学医学院附属鼓楼医院骨科主任医师、中华医学会骨质疏松分会第三、四、五届副主任委员林华将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与网友分享骨质疏松的相关内容。

嘉宾简介

林华，主任医师，教授，南京大学医学院附属鼓楼医院骨科主任医师，南京市代谢性骨病防治研究中心主任，获第五届“人民名医-卓越建树”荣誉称号，国际骨质疏松基金会科学委员会（IOF-CSA）荣誉委员，中国康复技术发展及转化促进会骨质疏松性骨折加速康复专业委员会主任委员，中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会副主任委员。

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