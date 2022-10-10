直播预告：提高群众就医满意度

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，提升群众就医满意度，人民健康推出“推动公立医院高质量发展”系列节目，邀请业内专家建言献策。

10月12日14:00，温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院副院长张维溪将做客直播间，就“提升群众就医满意度”的话题与广大网友进行交流。

专家简介

张维溪，温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院党委委员、副院长，教授，主任医师，博士生导师，担任国家临床重点专科（儿童呼吸学科）主任。入选中国医师协会儿科医师协会最美儿科青年医师、浙江省首届高校创新领军人才、浙江省卫生高层次创新人才、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省151人才工程第二层次、浙江省优秀科技工作者、温州市首届十大名医和温州市十大杰出青年。

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