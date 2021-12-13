直播预告：落实医院主体责任 打通国谈药品“最后一公里”

为进一步助力医疗、医保、医药“三医联动”改革，促进医保谈判药品落地，让参保患者及早获益，人民网·人民健康举办“‘三医联动’推动医疗体系高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

12月14日14:30，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请中山大学肿瘤防治中心副院长彭望清做客直播间，详谈医保政策落地实施情况，千万不要错过。

专家介绍：

彭望清，现中山大学肿瘤防治中心副院长、研究员，曾任中山大学肿瘤防治中心副主任、党委副书记，90年代初致力于医院管理和卫生经济研究，先后出版专著4部，公开发表学术论文35篇，其中专著巜绩效革命》产生较大影响。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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