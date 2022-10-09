直播预告：产后漏尿等尴尬难以启齿 听专家谈盆底健康那些事儿

不少新妈妈迎接小宝宝的欣喜之余，经常会面临尿失禁的尴尬。在咳嗽、打喷嚏时会忍不住漏尿，就连大笑或弯腰时也时有发生。为何生完孩子后会患上尿失禁？产后容易遇上哪些“尴尬”？如何及早治疗？

10月9日10:30，北京中医药大学东方医院针灸科主任胡慧将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享盆底健康相关知识。

专家简介

胡慧，北京中医药大学东方医院针灸科主任、主任医师、教授、首都中青年名中医、北京第六批师承指导老师、北京中医药大学学位委员会委员、北京中医管理局“杨甲三名家研究室”负责人、中国针灸学会理事、北京针灸学会常务理事、中国美容学会中医美容分会美体专业委员会副主任委员、中国针灸学会减肥专业委员会副主任委员、中国针灸学会灸疗分会常务委员、中国针灸学会盆底功能障碍专业委员会常务委员等。

擅长：针药并用治疗代谢性疾病、盆底疾病、月经不调及不孕不育、肿瘤辅助性治疗如术后胃肠功能紊乱、各种痛症、神经症、过敏性疾病、睡眠障碍等常见病和疑难杂病。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。