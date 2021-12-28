直播预告：冬季胃寒腹痛 试试中医电热针疗法

冬至过后就是一年中最冷的“数九”寒天，外界寒冷刺激以及自身血管收缩容易诱发胃痛，已患胃病者更容易发生腹涨、腹痛、腹泻等消化不良的症状。

12月29日15:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请北京市第一中西医结合医院副院长侯小兵做客直播间，为大家详细讲解电热针在治疗胃炎等疾病方面的应用。

专家介绍：

侯小兵，北京中医药大学中医内科脑病专业博士，现任北京市第一中西医结合医院副院长，党委委员，主任医师。首都中青年名中医、首都中医榜样人物称号获得者。

北京健康管理协会副会长、国家卫生计生委脑卒中防治工程专家委员会中西医结合专业委员会常务委员、中国中医药信息学会名医学术传承信息化分会第一届常务理事会常务理事、北京中医药学会第十二届理事会理事、北京中医药学会第五届医院管理专业委员会委员、北京康复医学会理事兼传统医疗分会秘书长。

如何收看直播：

一、下载人民好医生客户端。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载后提问，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”，即可下载。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。