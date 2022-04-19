直播预告：痛风到底离你有多远？

每年的4月20日是“全民关注痛风日”。众所周知，高血压、高血糖和高血脂“三高”对健康危害很大，然而对于“第四高”高尿酸血症，很多人却对其危害知之甚少。高尿酸直接的危害是痛风。那么，痛风到底离我们有多远？你又对痛风了解多少？

4月20日15:30，北京中医药大学东方医院风湿科主任侯秀娟将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享痛风防治相关知识。

专家简介

侯秀娟，主任医师、博士研究生导师、北京中医药大学东方医院风湿科主任，北京中医药学会风湿病专业委员会青委副主委，北京中西医结合学会风湿病专业委员会常务委员，中国民族医药学会风湿病分会常务理事，世界中医药联合会风湿病分会常务理事，中华中医药学会风湿病专业委员会委员。

擅长：中西医结合诊治风湿免疫病。

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