直播预告：真假痴呆傻傻分不清？专家教你辨别

“老年痴呆”给许多家庭带来了苦恼，明明是最爱的亲人，老人家却偏偏不认识，家人们变成了“最熟悉的陌生人”。值得注意的是，“老年痴呆”与抑郁症都是老年期易患疾病，二者关系密切，让人很难分清。那么，这两者到底如何辨别？老年抑郁有何危害？该如何预防老年抑郁的发生？

10月8日9:30，北京中医药大学东方医院党委副书记、主任医师、首都名中医郭蓉娟将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享相关知识。

专家简介

郭蓉娟，医学博士，主任医师，教授，博士生导师。北京中医药大学东方医院党委副书记，首都名中医。世界中医药学会联合会心身医学专业委员会会长，中华中医药学会心身医学分会主任委员，北京中医药学会心身医学专业委员会主任委员，“薪火传承3+3工程”王永炎名医工作站负责人等。

擅长：中西医结合，药物与心理结合，综合防治中风病、焦虑、抑郁、失眠、头痛、眩晕、记忆力减退及痴呆、癫痫、帕金森病、重症肌无力、多发硬化等多种复杂疑难疾病。

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