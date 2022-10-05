中国银发族城市近郊“不远游”悠享沉浸式陪伴

10月4日是农历九月初九，中国传统的重阳节。今年的重阳节“巧遇”国庆假期，以“银发经济”为代表的家庭类消费持续升温，老人们热衷近郊、乡村“不远游”，悠享沉浸式陪伴。

听昆曲、品醉蟹、做疗养……假期期间，上海游客张瑞元驱车陪爷爷奶奶赶赴昆山一家共享农庄，在舒适的乡间民宿中体验“采菊东篱下，悠然见南山”的田园生活。现如今，“陪伴家人旅游”正成为不少年轻人表达孝心的方式。

与年轻人相比，银发族大多“有钱、有闲”。随着银发族消费升级，出游频次也在不断提升。携程数据显示，截至今年9月，2022年60周岁及以上游客的人均旅行消费同比上涨23%，其中60岁至65岁的初老群体涨幅最大，超过三成。

中新社记者走访江苏省内多家旅行社发现，尽管针对银发族推出的远途旅游线路较以往有所增多，咨询后“下单”的人却为数不多。而在各大城市近郊，很多酒店生意迎来了“小高峰”，温泉度假酒店、康养酒店入住率一直保持在高位。“难得出来陪一陪家人，肯定要追求更安全、健康、养生，价格是其次。”淮安市民王永安说。

“‘夕阳红’正在催生‘朝阳产业’。”业内人士认为，随着银发族健康旅游和智慧旅游需求的快速增长，旅游和康养紧密融合，只有加快创新步伐，推出文化赋能、价格适度、节奏恰当，专业化、个性化和多样化的旅游产品，才能让老年旅行消费者更好地享受“诗和远方”。

官方数据显示，截至2021年底，中国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%。预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿。

数字化时代背景下，随着银发族加速“触网”，他们不但懂网购、爱旅游，也愿意在医疗康养上花钱。统计数据显示，截至2021年12月，中国60岁及以上老年网民规模达1.19亿，互联网普及率达43.2%。

随着准老年、初老群体的不断扩大，场景化、升级型消费增速。报告显示，今年流行的“户外露营风”也刮向了银发族，野餐用品等户外装备消费增速十分亮眼。26岁至45岁的消费者日常在购买老年人适用品时，经常会选择智能、健康环保的新型商品，从而带动老年人一起参与到宠物、旅行等新兴消费体验中。(徐珊珊)