直播预告：疫情下，心理健康问题如何解决？

随着疫情防控常态化，我们应如何保持积极健康的心态，缓解焦虑？在疫情一线奋战的医护人员又该如何做好自我心理调节？

5月25日10:00，中国科学院心理研究所心理健康院重点实验室副主任李娟、川北医学院精神卫生学院院长黄国平、美年健康心理健康事业部总经理杨琰鸣将做客《健康大讲堂》直播间，就“疫情下，心理健康问题如何解决？”话题与大家进行交流。欢迎届时收看。

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