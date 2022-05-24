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直播预告：疫情下，心理健康问题如何解决？

2022年05月24日13:23 来源：人民网

随着疫情防控常态化，我们应如何保持积极健康的心态，缓解焦虑？在疫情一线奋战的医护人员又该如何做好自我心理调节？

5月25日10:00，中国科学院心理研究所心理健康院重点实验室副主任李娟、川北医学院精神卫生学院院长黄国平、美年健康心理健康事业部总经理杨琰鸣将做客《健康大讲堂》直播间，就“疫情下，心理健康问题如何解决？”话题与大家进行交流。欢迎届时收看。

如何收看：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。

(责编：董童、李源)


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