内蒙古新增本土确诊病例64例、本土无症状感染者243例

据内蒙古自治区卫健委网站消息，10月4日0—24时，内蒙古自治区报告新增本土确诊病例64例，其中呼和浩特市54例(含34例由无症状感染者转为确诊病例)、包头市6例(青山区1例、东河区1例、土默特右旗4例)、赤峰市2例(均在阿鲁科尔沁旗)、鄂尔多斯市2例(东胜区1例、达拉特旗1例)；无症状感染者243例，其中呼和浩特市239例、赤峰市4例(喀喇沁旗1例、阿鲁科尔沁旗3例)。境外输入确诊病例1例，由首都机场国际航班分流至呼和浩特白塔国际机场。本土确诊病例治愈出院3例，均在赤峰市(松山区2例、翁牛特旗1例)，解除医学观察的本土无症状感染者2例，均在赤峰市松山区。

截至10月4日24时，内蒙古自治区现有本土确诊病例347例，其中呼和浩特市319例、包头市12例(青山区2例、东河区4例、九原区2例、土默特右旗4例)、赤峰市9例(松山区3例、林西县1例、翁牛特旗3例、阿鲁科尔沁旗2例)、锡林郭勒盟1例(在锡林浩特市)、鄂尔多斯市5例(东胜区2例、达拉特旗3例)、乌海市1例(在海勃湾区)，本土无症状感染者470例，其中呼和浩特市453例、呼伦贝尔市1例(在满洲里市)、赤峰市12例(松山区5例、翁牛特旗2例、喀喇沁旗1例、阿鲁科尔沁旗4例)、锡林郭勒盟1例(在二连浩特市)、巴彦淖尔市3例(临河区2例、五原县1例)。境外输入确诊病例14例，无症状感染者10例，在呼和浩特市。以上人员均在定点医院隔离治疗，所有密切接触者都在指定场所集中隔离医学观察，严防疫情扩散蔓延。