国家卫健委：10月4日新增新冠肺炎本土确诊病例223例 本土无症状感染者747例

10月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例273例。其中境外输入病例50例（广东18例，福建9例，山东7例，北京5例，重庆3例，上海2例，江苏2例，四川2例，天津1例，内蒙古1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（广东4例，山东1例，四川1例）；本土病例223例（内蒙古64例，广东34例，四川32例，云南23例，江苏22例，重庆10例，宁夏7例，山西6例，西藏5例，陕西5例，湖南4例，北京3例，天津2例，河北1例，黑龙江1例，浙江1例，安徽1例，山东1例，河南1例），含61例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古34例，四川13例，广东6例，云南2例，北京1例，河北1例，黑龙江1例，浙江1例，河南1例，陕西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例367例，其中境外输入病例64例，本土病例303例（海南139例，贵州60例，四川55例，黑龙江10例，广东8例，西藏8例，宁夏8例，内蒙古3例，重庆3例，北京2例，天津2例，辽宁2例，河南2例，浙江1例），解除医学观察的密切接触者21524人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例615例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例24366例，累计治愈出院病例23751例，无死亡病例。

截至10月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2876例（其中重症病例18例），累计治愈出院病例243518例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例251620例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6135343人，尚在医学观察的密切接触者195791人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者861例，其中境外输入114例，本土747例（内蒙古243例，新疆91例，天津57例，云南50例，西藏37例，四川34例，宁夏29例，广东24例，江苏18例，湖北18例，贵州17例，陕西17例，浙江14例，河南14例，重庆14例，甘肃13例，河北12例，湖南10例，山西7例，上海6例，山东6例，黑龙江5例，安徽4例，广西4例，北京1例，辽宁1例，吉林1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1116例，其中境外输入90例，本土1026例（海南407例，贵州172例，宁夏108例，黑龙江99例，西藏79例，四川67例，新疆22例，天津21例，山东13例，江西5例，辽宁4例，甘肃4例，江苏3例，湖北3例，陕西3例，青海3例，内蒙古2例，浙江2例，河南2例，广东2例，河北1例，安徽1例，福建1例，广西1例，云南1例）；当日转为确诊病例67例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者8872例（境外输入763例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7047983例。其中，香港特别行政区416548例（出院85660例，死亡10184例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6630642例（出院13742例，死亡11232例）。