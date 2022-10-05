广东新增本土确诊病例28例、本土无症状感染者24例

据广东省卫健委网站消息，10月4日0-24时，广东全省新增本土确诊病例28例(广州8例，深圳11例，汕头1例，佛山2例，韶关1例，惠州3例，江门2例)；新增本土无症状感染者24例(广州5例，深圳10例，珠海1例，佛山1例，惠州3例，东莞4例)；另有6例本土无症状感染者转确诊病例(广州4例，东莞2例)。全省新增境外输入确诊病例14例(广州8例，深圳5例，肇庆1例)；新增境外输入无症状感染者24例(广州7例，深圳6例，珠海2例，佛山6例，东莞2例，江门1例)；另有4例境外输入无症状感染者转确诊病例(广州3例，珠海1例)。

广东全省新增出院23例(境外输入15例)，目前在院357例(境外输入167例)；新增解除医学观察无症状感染者24例(境外输入22例)，尚在医学观察无症状感染者243例(境外输入127例)。

截至10月4日24时，广东全省累计报告新冠肺炎阳性感染者20634例(境外输入13028例)，其中确诊病例10229例(境外输入5422例)，无症状感染者10405例(境外输入7606例)。