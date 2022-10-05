我国医疗物资供应保障能力不断增强

新华社北京10月4日电（记者张辛欣）工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼近日表示，我国常态化做好重点医疗物资保障工作，着力增产能、稳生产，统筹多方资源，推动医疗物资供应保障能力不断增强。目前，新冠病毒疫苗年产能超过70亿剂。

何亚琼说，针对近期国内疫情多点散发的情况，工业和信息化部加强对新冠病毒检测试剂、防护用品、治疗药物和疫苗等重点医疗物资生产调度，密切跟踪监测重点企业生产供应情况。截至目前，抗原检测重点生产企业周产能超过5亿人份，N95/KN95口罩重点生产企业周产能超过1亿只，防护服重点生产企业周产能超过300万件，新冠病毒疫苗年产能超过70亿剂、产量超过55亿剂，能够满足当前疫情防控形势需要。

何亚琼表示，下一步，将持续完善重点医疗物资生产调度和供应保障，强化供需精准对接，确保及时足量供应；密切跟踪新型检测试剂、治疗药物和疫苗研发上市进度，及时指导企业做好规模化生产准备；支持企业开展国际合作，协助发展中国家提升本地化生产能力。

此外，何亚琼表示，将加快落实《“十四五”医药工业发展规划》，加快推进创新成果产业化，开展医药产业链强链补链行动，聚焦薄弱环节，支持产业链上下游企业开展协同攻关，持续提高医药工业制造水平，建设一批高标准原料药集中生产基地。