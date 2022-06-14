直播预告：中医如何认识和防治冠心病？

据《中国心血管健康与疾病报告2020》介绍，我国心血管病患病率处于持续上升状态，推算现患病人数约3.3亿。其中，冠心病患病人数已超过了1000万。冠心病作为人们生活中较为常见的疾病，一般以老年人发作率最为明显，但如今由于工作压力大等原因，已日趋年轻化。从中医角度看，应如何认识冠心病？又有哪些防治方法？

6月15日9:00至10:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请天津中医药大学第一附属医院心血管科副主任王贤良主任医师做客直播间，为大家详细讲解冠心病的中医防治法，千万不要错过。

专家介绍：

王贤良，医学博士，主任医师，博士生导师，现任天津中医药大学第一附属医院心血管科副主任（主持工作）。第六批全国老中医药专家学术经验继承人。中华中医药学会心血管病分会常委兼副秘书长、中国中西医结合学会心血管病专业委员会委员、世界中医药学会联合会介入心脏病专业委员会副会长。

擅长：冠心病（心绞痛、支架植入术后、搭桥术后）、心力衰竭、高血压病、微血管性心绞痛等的中医和中西医结合治疗。

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